発生からきょうで3日目になった大槌町の山林火災。これまでに1人がけがをしたほか、住宅1棟を含む建物8棟が全焼となりました。高柳光希キャスター「山林火災の発生から3日目の朝です。依然として、山の中腹、それから上の方から白い煙が上がっています」発生から3日目を迎えた岩手県大槌町の山林火災。焼失面積はきょう午前6時現在で1176ヘクタールに広がったということです。これは去年の大船渡市の山林火災に次いで、平成以降、