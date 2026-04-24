NGT48の喜多花恵が、３月１日に開催された「東京マラソン2026」の完走を報告するため、新潟市内のドナルド・マクドナルド・ハウス「にいがたハウス」を訪問。NGT48メンバーのサインと自身のコメントが入ったTシャツを贈呈した。メンバー全員のサイン入りTシャツを贈った喜多花恵喜多はこれまで、「青いマックの日」での募金活動やチャリティラン＆ウォークへの参加をはじめ、今年2月にはドナルド・マクドナルド・ハウス 東大ハ