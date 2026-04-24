結成30周年を迎えるロックバンド・くるりが主催する音楽イベント『京都音楽博覧会 2026』の開催日程・ビジュアルが発表された。10月10日・11日に京都・梅小路公園で実施される。【画像】くるり主催『京都音楽博覧会2025』タイムテーブル『京都音楽博覧会』は、2007年より毎年開催されているくるり主催の音楽イベントで、2026年に20周年を迎える。“環境・文化・音楽”をコンセプトに、地域振興にも貢献していく。国内外問わ