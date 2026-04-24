まだ4月ですが、クマの出没が相次ぐ異例の事態となっています。警察官に続き、自衛隊員もクマに襲われました。住宅の庭先をうろうろしたり、住宅街を堂々と歩き回ったりするクマ。まだ4月にもかかわらず、クマの出没が相次ぐ異例の事態となっています。秋田県では、その目撃件数が今月だけで260件と過去最多に。ヒトが襲われる被害も出ています。「クマに左の手首をかまれた」陸上自衛隊からあった通報。おととい、福島県の演習場