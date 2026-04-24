バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が２４日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。人付き合いが得意なことを明かす一幕があった。この日の番組の最後に進行役の「サバンナ」高橋茂雄に「皆さん。人付き合いというのは得意な方ですか？」と聞かれ「私、めっちゃ得意だと思うわ」と答えた高嶋。「人見知りと胃もたれが分からないの」と続けると「嫌いな人とでも一緒にいられる。楽しくな