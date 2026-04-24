兵庫女王盃２着のプロミストジーン（牝４歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ナダル）は、次走の交流重賞のエンプレス杯・Ｊｐｎ２（５月１３日、川崎競馬場・ダート２１００メートル）に武豊騎手＝栗東・フリー＝とのコンビ継続で向かうことが分かった。シルク・ホースクラブが２３日までに、ホームページで発表した。同馬は１６日に美浦トレセンへ帰厩後、２３日にＷコースで併せ馬を行った。３戦連続騎乗となる名手とのタッグで初の