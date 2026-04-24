◆パ・リーグオリックス３―２日本ハム（２４日・京セラドーム大阪）オリックスが、球団新記録となる本拠地・京セラドーム大阪９連勝を飾った。１点ビハインドの７回、無死二塁で太田が中越えに同点の適時二塁打。その後、２死二塁からシーモアが来日６７打席目で初アーチとなる決勝２ランを右翼席５階に運んだ。新助っ人にとってうれしい一発は、京セラドーム大阪通算３０００号のおまけ付き。「変化球にうまく反応できました