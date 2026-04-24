8人組ユニット・ダウ90000の単独ライブ『40000』のメインビジュアルと公演スケジュールが24日、公開された。あわせて、第1弾となる大阪・東京公演の一次先行抽選販売も、同日19時からスタートした。ダウ90000単独ライブ『40000』今回の単独ライブは、全国10都市で開催予定。公演は劇場ごとに「具体」と「抽象」に分けて上演される。「具体」は、舞台セットや衣装を緻密に作り込み、時代背景や場所を明確に示す“具象舞台”。一方の