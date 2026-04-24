お笑い芸人の劇団ひとりが出演する「ユニクロのゴールデンウィーク」のウェブＣＭが２４日、公開された。ユニクロが同日から５月７日まで開催するキャンペーンに伴って公開。高い演技力から“憑依（ひょうい）芸人”とも呼ばれる劇団ひとりがユニクロ店長にふんし、商品をお客様に提供。「ＧＷですから！」を合言葉に、個性たっぷりの接客トークを披露する内容となっている。ＣＭは全６編（おうち時間編、おでかけ編、帰省編