「歴史を感じますね。だいたい22年前ですね」俳優の長谷川京子が、フジテレビ系『笑っていいとも!』の思い出を語った――。長谷川京子○長谷川京子が“激レア”タモリストラップを手に入れた質問とは1982年から2014年まで放送され、タモリが司会を務めるお昼の人気番組『笑っていいとも!』。15日に更新されたYouTubeチャンネル『Kyoko Hasegawa 長谷川京子』で、長谷川は、「すごくないですか? 激レアですよ」と言いながら、同番組