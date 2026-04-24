シンガー・ソングライターのｍｉｗａ（３５）が八重桜との姿を公開した。２４日にインスタグラムで「八重桜綺麗〜」とつづり、首当たりまでおろした髪型で長袖ニットを着て、満開の桜を背景にしたショットをアップした。この投稿には「元気そうでなにより」「髪が長くて素敵」「カワイさ満開！」「桜と青空とｍｉｗａさん！良い」「ｍｉｗａさんもより一層綺麗」などの声が寄せられている。