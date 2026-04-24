元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が21日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「注目の阪神レフト争い!」に出演。阪神のレフト争いで、藤川球児監督の「優先順位が上がってきてる」と思う選手について語った。赤星憲広氏○福島圭音に注目「圭音がやっぱりいいよね、本当に」前川右京、中川勇斗らが火花を散らしている阪神のレフト争い。この状況について、赤星氏は「今こうやって見てると