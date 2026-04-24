◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２４日・横浜）巨人の浦田俊輔内野手が「８番・二塁」で出場。守備で躍動した。１―０の８回無死二塁、佐野のボテボテのゴロを前進しながら捕球し、倒れこみながら一塁送球。勢いのある状態で近い距離の一塁に送球する難しいプレーだったが、アクロバチックな動きで間一髪アウトにした。相川監督がリクエストもリプレー検証の結果、佐野の一塁到達よりも、送球がダルベックのミットに