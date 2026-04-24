【モデルプレス＝2026/04/24】モデルで女優の田丸麻紀が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。多忙なスケジュールの合間に作った手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】47歳2児の母モデル「最高に贅沢」手作りマグロ漬け丼公開◆田丸麻紀、手料理公開田丸は「おでんと焼肉」「明日は撮影が朝早いスタートので 今日は早く寝たい」（※原文ママ）とつづり、多忙なスケジュールの合間に用意した夕食の様子を公開。厚揚げ