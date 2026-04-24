【モデルプレス＝2026/04/24】モデルの近藤千尋が4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】36歳3児の母モデル、スパゲティ・グラタン・卵焼き…おかずてんこ盛りの弁当◆近藤千尋、品数豊富な手作り弁当披露TBS系バラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時〜）で金曜レギュラーを務めている近藤は「今日も頑張ろう ラヴィット行ってきます」とつづり、お弁当の写真を投稿。こんが