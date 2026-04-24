【モデルプレス＝2026/04/24】タレントの川崎希が4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】38歳3児のママタレ「品数多くて美味しそう」手作り弁当◆川崎希、くりぬきニンジン入り「きょうのお弁当」公開川崎は「きょうのお弁当」とつづり、ボリュームたっぷりの手作り弁当を投稿。「くりぬきニンジンにしてみたよ」と紹介し、ペンネやステーキ、サラダなど豪華なおかずに、星