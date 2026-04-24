【モデルプレス＝2026/04/24】歌手でタレントの中川翔子が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。母の手料理を公開した。【写真】双子出産の40歳美人歌手、4種の刺身・煮物・汁物…バランス良い母の手料理◆中川翔子、母の手料理披露中川は「お魚屋さんで買ったおさしみと おかあさんの手料理 最高」とつづり、食卓の写真を投稿。脂がのった4種の刺身を中央に、刻み昆布と豆の煮物、ネギとしょうがをトッピングしたとろとろ