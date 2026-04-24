【モデルプレス＝2026/04/24】タレントのゆきぽよが4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。毎日同じご飯を食べていると報告し、反響を呼んでいる。【写真】29歳ギャル、雑穀米・焼き魚・納豆…健康的な毎日の食事◆ゆきぽよ、毎日食べても「まだ飽きてない」ご飯披露ゆきぽよは「今月は毎日このご飯」と現在の食生活を報告。「まだ飽きてない」とつづり、雑穀米、焼き魚、納豆、生卵、味噌汁、サラダが並んだ健康的な和食の