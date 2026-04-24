819円のインスタントコーヒー盗んだ疑い 鹿児島県錦江町のスーパーで24日、商品のインスタントコーヒーを盗んだ疑いで81歳の無職の男が現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、南大隅町根占川北に住む無職の男（81）です。錦江警察署によりますと、男は午後1時ごろ、錦江町内のスーパーで、店内に陳列されていた819円の粉末のインスタントコーヒー