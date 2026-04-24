ニセ電話詐欺の被害を未然に防いだとして24日、郵便局員など2人に警察から感謝状が贈られました。一方で、県内では、3月末までの3か月間でニセ電話詐欺の被害額が9億円を超えています。感謝状が贈られたのは、久留米荘島郵便局の局員、池田ももさん（26）と、会社員の溝口麻衣さん（38）です。溝口さんは、ことし1月、郵便局内のATMの近くで高齢の女性が「どこの銀行に、いくら振り込んだらいいですか」などと電話で話していたため