秋田朝日放送 岩手県大槌町の山林火災は発生から３日目を迎えた２４日も延焼が続き、消火活動が続いています。この時期の山火事は、秋田県内でも対岸の火事ではありません。 秋田県内の月ごとの最小湿度と火災件数を見ると、４月が圧倒的に多くなっています。春に火事が起きやすいのは、いくつかの理由が重なるからです。 【「トレタテ！」気象予報士・和田幸一郎さん】 「この時期は移動性高気圧に覆われやすく、晴