林淳貴カメラマン「どこら辺にいました？あー、いたいた」草むらに身をひそめる、一頭のイノシシ。イノシシが目撃されたのは、長野市のJR長野駅から西に約800メートル離れた裾花川の河川敷です。24日午前8時すぎ、市民から「対岸でイノシシ1頭が土を掘り返している」と市に通報がありました。市や警察などが捜索したところ、体長約1メートルの成獣とみられるイノシシ1頭が河川敷にいるのが見つかりました。午前1