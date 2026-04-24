小池都知事をモデルにAIで生成された、「都知事ユリコ」の動画が4月21日から公開されています。”本人”が定例会見で感想を述べました。AI都知事ユリコ：「みなさん、こんにちは。タイムリーにお伝えするため、AIで生成されました。いろいろな言語でも情報おつたえできるんですよ」知事の表情がアニメ風のイラストで表現されていますが、小池都知事は24日の会見で、次のように述べました。小池都知事：問題は、ちょっとかわいすぎ