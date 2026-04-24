◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(24日、横浜スタジアム)巨人・大勢投手がリリーフとして登板。1点を失い同点に追いつかれました。先発の田中将大投手が6回2/3を無失点の好投を披露し勝ち投手の権利を持って降板。8回には大勢投手がマウンドに上がりました。1点リードの8回、大勢投手は先頭の京田陽太選手に4球目のストレートを打たれ、ライト線への2塁打。いきなり得点圏にランナーを背負います。ノーアウト2塁から、3番佐野恵太選