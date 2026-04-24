◇男子ゴルフツアー前澤杯第2日（2026年4月24日千葉県MZGC＝6652ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、21位から出た香妻陣一朗（31＝国際スポーツ振興協会）が10バーディー、1ボギーの63をマークし、通算13アンダーで首位に浮上した。この日の最少スコア63を叩き出した香妻は「ショットが凄く良くかった。タップインバーディーが何回かあった」とうなずいた。今大会は2週にわたってプロアマが開催され、人気選手に