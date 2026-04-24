ソニー生命は、元社員がおよそ30人の顧客から金銭をだまし取った疑いがあると発表しました。それを受け、ソニー生命の社員と委託先の代理店が担当する全ての保険契約を調査すると明らかにしました。ソニー生命をめぐっては、委託先の代理店で勤務する元社員が、投資運用などと偽って顧客から金銭をだまし取り、私的に流用していた疑いが持たれています。こうした中、ソニー生命はこの元社員についておよそ30人の顧客から「金銭に関