ディスカウントストア「ドン・キホーテ」の新業態「ロビン・フッド」の1号店が24日、愛知県内にオープン。開店前には約500人の大行列ができていました。並ぶ人は「早めに来ないと入れないと思って早めに来ました。おにぎりとか安いものを狙って買いたいと思う」「目当てはやはり食料品。どの程度の情熱価格なのかなというのが期待」などと話しました。24日午前9時の開店とともに店内は多くの買い物客で大にぎわい。あまりの混雑ぶ