２４日までの東京株式市場の週間値動きは、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値が、前週末比８６４円１６銭（１・７９％）安の４万７５２７円４３銭となった。中東情勢を巡る不透明感が消えない中、値下がりする銘柄が多く、構成銘柄の値動きをほぼ等しく反映する読売３３３の下落につながった。一方、日経平均株価（２２５種）は前週末比１２４０円２８銭（２・１２％）高の５万９７１６円１８銭と、史上最高値