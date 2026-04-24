◇セ・リーグ巨人―DeNA（2026年4月24日横浜）巨人の田中将大投手（37）が24日のDeNA戦（横浜）で今季4度目の先発登板。7回途中8安打無失点と粘りの投球を披露し、勝利投手の権利を得て降板したが、大勢が8回に追いつかれて今季3勝目が消滅した。3者凡退に仕留めたのは5回の1イニングだけ。毎回のように安打を浴びた。だが、被安打8という数字以上に安定した内容。1―0で迎えた7回、2死から林に右翼線二塁打されると、こ