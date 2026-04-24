バレーボール男子日本代表で、SVリーグのサントリーサンバーズ大阪に所属する高橋藍（24）が4月19日に自身のInstagramを更新し、レギュラーシーズン優勝を報告した。投稿では「レギュラーシーズン優勝！！」とつづり、たくさんの声援への感謝を伝えつつ、「ファイナルラウンド頑張ります！！」とチャンピオンシップへ向けた意気込みも示している。 【画像】女子バレ