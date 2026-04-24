ロッキーズ公式Xは4月19日に投稿を更新し、球団ファンで100歳を迎えた中本桃代・ケリーさんをバッティング練習に招いたことを報告した。投稿では、ロッキーズの菅野智之（36）が中本さんと記念撮影する様子も公開され、節目の誕生日を彩る心温まる交流が紹介されている。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披