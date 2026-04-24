北海道日本ハムファイターズ監督の新庄剛志（54）が4月19日、Instagramを更新。愛犬の家をDIYしたことを報告した。 【画像】女子バレー日本代表24歳美女のTシャツ姿に「キュン死してまうわ」「モデル顔負けの可愛さでヤバい」と反響続々 「Amazonの段ボールでこの子のお家作ってみた」と投稿されたのは、Amazonの段ボールをガムテープで接着して作った新庄お手製の犬小屋の写真。中で愛犬が