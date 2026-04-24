ライカカメラジャパン株式会社は、ライカ銀座店のオープン20周年を記念した特別限定モデルを4月25日（土）から国内のライカストアで発売する。限定数は100台。 製品名は「ライカM-A ハンマートーン “Leica Store Ginza 20th Anniversary”」。2006年4月に世界初のライカ直営店としてオープンしたライカ銀座店の20周年を祝う記念モデルになる。 ライカ銀座店 ベースとなる「ライカM-A」