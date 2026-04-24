東京・歌舞伎町の「トー横」周辺をパトロールする警視庁の捜査員ら＝24日午後警視庁や東京都が24日、東京・歌舞伎町の「トー横」と呼ばれる一角や周辺の環境改善のため、少年少女らのたまり場となるホテルやカラオケ店へのちらし配りといった一斉対策を実施した。薬の過剰摂取（オーバードーズ）対策として薬局への啓発活動も行った。警視庁の捜査員や都職員ら計約160人で実施。路上に座り込む人たちに声かけしたほか、薬局に