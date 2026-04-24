岩手県大槌町の山林火災で、町は24日、同日午後3時時点の焼失面積を約730ヘクタールと発表した。同日午前に発表した約1176ヘクタールは燃えていると見込まれる範囲で「燃えていない場所も含まれていた可能性がある」と説明した。