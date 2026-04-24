ストリートダンス世界大会8年連続優勝のDAPUMPのKENZO（41）が24日、自身のXを更新。韓国でパスポートを紛失したものの、無事に帰国したことを報告した。また、クレジットカードの不正利用のハプニングにも遭遇していたことも明かした。23日に「パスポートがなくなりました。韓国の良い思い出とともに日本には帰れますか」と韓国でパスポートを紛失したことを報告。続く投稿では「皆さん色々お声沢山ありがとうございます。