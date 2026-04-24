国会議事堂（資料写真）高市早苗首相は２４日の衆院厚生労働委員会で、イラン情勢を受けた医療用品や医薬品の原料供給への懸念に関し「ちょっと先になるが、心配していただかなくてもいい情報をお伝えできると思う」と述べた。中道改革連合の早稲田夕季氏（比例南関東）に答弁した。首相は「医療物資の安定供給には万が一の事態は絶対に許されないという問題意識の下、医療分野での目詰まりゼロに全力で取り組むよう指示してい