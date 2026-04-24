演歌歌手辰巳ゆうと（28）が24日、名古屋のNittera日本特殊陶業市民会館で、コンサートツアーの初日公演を行った。辰巳にとって今年は「変化の1年」。ツアータイトルを「Transformation」（変革）とした理由は「髪形を変えたのもありますし、コンサート内容ももっと変化させていきたいという思いが強くあったので、この言葉が今の自分にふさわしいのではないかと思った」という。愛知、東京、大阪の3大都市でのコンサートツアー