4月21日深夜放送の『太田上田』（中京テレビ系）にタレントの大沢あかねが出演した。大沢がこの番組に出演するのは4年ぶりとなる。そこで最近のバラエティ番組事情について語られる場面が見られた。「大沢さんは2009年にお笑い芸人の劇団ひとりさんと結婚。これまでに3人の子どもをもうけていますが、2019年の第3子出産以降は芸能活動を実質的に休んでいました。番組では、大沢さんがバラエティ番組に出演していたころの話題で