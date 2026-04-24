スポーツ報知評論家の高木豊氏が、２４日に自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。巨人のルーキー・竹丸和幸投手について語った。高木氏は、２２日に群馬県立敷島公園野球場で行われ５−１で巨人が勝利した試合に触れた。この日の巨人の先発の竹丸。５回６安打１失点で自身最多の１０奪三振をマークした竹丸に対し「三振多く取ったからね、球数がいっちゃったんだけども。５回で降りることになった、１つの四球で１失点という。で、ここ