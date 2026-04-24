◆パ・リーグオリックス―日本ハム（２４日・京セラドーム大阪）オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が、７回３安打１失点、７奪三振で降板した。初回、２死から四球を与えた清宮幸に二盗を許すと、続く郡司の中前適時打で先制点を失った。２回は先頭から田宮、奈良間に連打を許して一、三塁のピンチを招く。それでも、バントを試みた水野を捕邪飛に抑えると、浅間、野村を連続で空振り三振に仕留め、追加点は許さ