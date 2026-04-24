歌謡コーラスグループ「純烈」の酒井一圭が２４日に自身のＳＮＳを更新。愛馬がデビューすることを報告した。インスタグラムで「サカイワンパクオー、デビュー戦応援宜しくお願い致します４月２７日大井競馬４Ｒ１６００和田１６：０７発走」とつづり、７枠９番に名前がある出走表と調教の様子もアップした。この投稿には「楽しみでもありドキドキします」「勝てますように」「思いっきり駆け抜けて」「初勝