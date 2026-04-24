タレントの長嶋一茂が２４日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。楽屋での弁当の必要性について、熱く語る一幕があった。この日のトークコーナーで「僕が自慢することじゃなくて、テレビ局が自慢することなんですけど、多分、日本で一番、楽屋弁当が高いのが『ザワつく！』です。多分、ここが一番高いです」と同番組の楽屋での食事の豪華さを明かした一茂。ここで進行役の「サバンナ」高