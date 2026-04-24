わが子を病院に残し、1人で退院した孤独な産後。無邪気な親戚の「赤ちゃんは？」という問いかけが、傷ついた心をえぐります。そんな絶望の淵にいた私を救ったのは、母が玄関先で放った毅然とした一言で……？ 筆者の友人が体験談を語ってくれました。 産後の過酷な現実 結婚して授かった息子は、重い病を抱えて生まれてきました。 息子は生まれて3か月間は入院し、体重が増え、手術をしてからやっと一時退院となりました。