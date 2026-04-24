グラビアアイドルの柳瀬さきが23日、自身のインスタグラムを更新。この日、38歳になったことを報告した。 【写真】恐るべし！みずみずしさ本当に38歳には見えません 「おはようございます」と書き出し、「本日誕生日を迎えました38歳もよろしくお願いします！」と投稿。“HAPPY BIRTHDAY 38"とバルーンで作られた文字が貼られた壁をバックに、熊のぬいぐるみを抱えて笑みを浮かべたり、ケーキを