アイドルグループ・SDN48の元メンバーのKONAN(41)が24日、自身のインスタグラムを更新。大きなお腹のショットとともに入院したことを伝えた。 【写真】どう見てもパンパンふっくら大きなお腹をやさしく触るママ 「まだなんかーい!!」と待ちきれない気持ちが伝わる書き出しで、KONANは「お腹パンパン、予定日も過ぎまくり、、、とゆー事で、 今日から入院となりました」と報告。確かにアップした写