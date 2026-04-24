ロックバンド・トラフィックの創設メンバーであったデイヴ・メイスンさんが死去した。79歳だった。遺族の発表によると、ロックの殿堂入りも果たしているデイヴさんは19日、長年暮らしていたネバダ州ガードナービルにある自宅で息を引き取ったというが、死因については明らかにされていない。 【写真】インスタに掲載した妻ウィニフレッドさんとの最後の2ショット2025年末に撮影したものだった… デイヴ