『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「中国で『倒産車』が異例の人気高級電気自動車“たたき売り”」についてお伝えします。◇◇◇24日、中国で開幕した北京モーターショー。世界中のメーカーから出展された車は1451台で過去最多となりました。坂元 亮太記者 NNN北京「車の天井には大きなモニターがあります。窓には特殊なフィルムを貼って動画を見ることもできます」しかし、中国では今…電気自動車を購入