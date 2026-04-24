バレーボールの女子SVリーグは24日、チャンピオンシップ・ファイナル進出を決めたSAGA久光スプリングスと大阪マーヴェラスの主将と監督が会見に出席。決戦の舞台となる横浜BUNTAIで25日から開幕するファイナルへ向けて、それぞれ意気込みを語った。レギュラーシーズン（RS）2位のSAGA久光は2021〜22年シーズンのVリーグ以来4季ぶりの優勝、そしてSVリーグ初制覇に挑む。チームを率いる中田久美監督（60）は1997年に現役引退をした