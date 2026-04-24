◇ファーム・リーグ東地区オイシックス―ヤクルト（2026年4月24日ハードオフ新潟）ヤクルトのドラフト1位・松下歩叶内野手（23＝法大）が公式戦初アーチを放った。オイシックス戦に「3番・三塁」で出場。1―1の4回無死一塁で左翼スタンドに勝ち越しの1号2ランを叩き込んだ。松下は沖縄・浦添の1軍キャンプに参加していた2月に左太腿裏の筋損傷で離脱。2軍で調整を続けている。